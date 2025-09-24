Башкирия стала победителем Всероссийского конкурса родительских инициатив

Образовательный центр «Йондоз» выиграл во Всероссийском конкурсе родительских инициатив от Российского общества «Знание» и Минпросвещения страны. Совместный проект родителей, педагогов и руководства получил денежную премию — свыше миллиона рублей. Суть программы — помочь детям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться в обществе. Адаптация проходит в формате экскурсий по Уфе и близлежащим районам. Особое внимание уделяется интеллектуальному, физическому и духовному развитию ребят.

Эти строчки — как девиз для десятилетней уфимки Сафины Хамитовой. Ее тягу к творчеству видно невооруженным глазом — награды занимают значительную часть дома. А музыкальный талант проявляется все больше с исполнением новых произведений.

Девочка запоминает песни из мультиков на голландском, итальянском, якутском языках, представляя их уже на международных конкурсах. Сейчас она учится сольфеджио и, сдав экзамен, сможет поступить в музыкальную школу. Основное образование Сафина уже год получает в центре «Йондоз» при Детском реабилитационном комплексе «Салют», учреждение, в том числе, помогает ей развивать свои навыки.

Семья старается всегда быть в центре событий. С дочкой супруги Хамитовы посетили ипподром «Акбузат» — это одна из локаций «Мира в деталях» — инициативы родительского комитета. Программа, направленная на социальную адаптацию, выиграла во всероссийском конкурсе грант — 1 млн 200 тыс. рублей.

Проект помогает детям с ограниченными возможностями здоровья интеллектуально развиваться и еще больше социализироваться в обществе. Ребят знакомят с историей и культурой Башкортостана через первичные способы получения информации, так у них развиваются и сенсорные ощущения.

Если в конюшне они кормили лошадей, то в этнопарке на «Индейской территории» даже сели на них верхом. В течение месяца посещали достопримечательности Башкортостана и Уфы. Побывали в музеях, рассматривали памятники архитектуры, знакомились с творчеством башкирских поэтов и основами точных наук.