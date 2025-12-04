В Уфе наградили победителей конкурса «Налогоплательщик года»

В Уфе наградили победителей республиканского конкурса «Налогоплательщик года». В нём участвуют предприятия разных форм деятельности в трёх крупных, средних и малых формах организации. Лучших налогоплательщиков республики выявили уже в седьмой раз. К победителям и лауреатам обратился премьер-министр Правительства Башкортостана.

Андрей Назаров отметил, что от того, насколько оптимально выстроена фискальная и бюджетная политика, зависят динамика и качество социально-экономического развития региона, а налоговые доходы обеспечивают своевременную и полноценную реализацию поставленных задач.

В этом году на звание «Налогоплательщик года» претендовали 165 организаций и индивидуальных предпринимателей. Среди них были и те, которые побеждают в конкурсе ежегодно. Более 30 компаний принимали участие в конкурсе более двух раз. На церемонии было отмечено, что в консолидированный бюджет прошлого года поступило свыше 202 миллиардов рублей, из которых 17 миллиардов заплатили нынешние победители.