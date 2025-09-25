На Башкирию вновь надвигаются дожди

Сегодня, 25 сентября, в некоторых районах республики пройдут кратковременные дожди, днем — с грозой. Ветер юго-западный сменится на северо-западный, умеренный, днем местами возможны порывы. Температура воздуха днем составит от +10 до +15°C, а на юге — от +20 до +25°C.

В пятницу, 26 сентября, также местами прогнозируются небольшие дожди, а днем по юго-востоку — до умеренных. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит до +1, +6°C, на юго-востоке — до +11°C. Днем — от +8 до +13°C, на юго-востоке — до +18°C.