На Башкирию надвигаются трескучие морозы

В ближайшие дни в республике сохранится морозная погода. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 16 декабря, днем местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Дневная температура воздуха составит от -10 до -15°C.
В среду, 17 декабря, ночью существенных осадков не предвидится, а днем вновь пойдет снег. Ветер останется умеренным, западного направления. Ночью столбики термометров опустятся до -15, -20°C, а при прояснениях возможно похолодание до -25°C. Днем температура поднимется до -8, -13°C.