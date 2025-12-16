На Башкирию надвигаются трескучие морозы

В ближайшие дни в республике сохранится морозная погода. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 16 декабря, днем местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Дневная температура воздуха составит от -10 до -15°C.