В Башкирии зафиксировали 4 случая загорания травы

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за пожарной обстановкой.

За прошедшие сутки на территории республики не выявлено лесных пожаров. Однако было зафиксировано 4 случая возгорания сухой растительности. Огонь потушили в деревне Егорьевка Куюргазинского района, около села Самарское в Хайбуллинском районе, в деревне Банковка Стерлибашевского района и вблизи села Новоникольское в Благоварском районе.