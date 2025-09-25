В Башкирии зафиксировали 4 случая загорания травы

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за пожарной обстановкой.
За прошедшие сутки на территории республики не выявлено лесных пожаров. Однако было зафиксировано 4 случая возгорания сухой растительности. Огонь потушили в деревне Егорьевка Куюргазинского района, около села Самарское в Хайбуллинском районе, в деревне Банковка Стерлибашевского района и вблизи села Новоникольское в Благоварском районе.
С начала года возникло 14 лесных пожаров на площади более 29 га и 337 загораний сухой растительности на общей площади более 1300 га.