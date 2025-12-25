В Башкирии зафиксировали самую холодную ночь этой зимы

В Башкирии ночь с 24 на 25 декабря выдалась самой холодной с начала зимы. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Температура воздуха понижались до -25, -33°С. Самая низкая температура воздуха -33°С была зарегистрирована метеостанцией Тукан (Белорецкий район).
В Зауралье республики, в Хайбуллинском и Баймакском районах, было теплее — до -20, -22°С. На метеостанции Уфа-Аэропорт температура воздуха понижалась до -30,7°С, на метеостанции Уфа-Дема — до -29,9°С, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ было зарегистрировано -27,0°С.