В Уфе изменился маршрут автобусов из-за дорожного провала

В Уфе в связи с провалом дороги на пересечении улиц Мубарякова и Софьи Перовской временно изменены маршруты движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщили в «Башавтотрансе».

На маршруте № 31 «Роддом № 4 — ТСК "Пушкинский"» изменилось движение в сторону центра. Теперь автобусы следуют по улицам Батырская, Степана Кувыкина и Софьи Перовской.

Для автобусного маршрута № 3 «ул. Дзержинского — мкр. Белореченский» также временно пересмотрена схема движения. Автобусы будут двигаться по улицам Степана Кувыкина, Рабкоров, Авроры и далее в микрорайон Белореченский.