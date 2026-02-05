Эко-туры и отдых за рубежом: как изменился рынок туризма в Башкирии

Рубль крепчает, а количество прямых рейсов увеличивается – зарубежный отдых снова стал более доступным. Спрос на акции раннего бронирования вырос в разы с периода начала пандемии, говорят турагенты. Какие страны сейчас популярны среди жителей республики и где выгоднее всего отдохнуть – в нашем сюжете.

Регина Иванова планирует семейный отпуск. Девушка решила подойти к этому вопросу серьёзно и запланировать путешествие заранее. Благодаря акции досрочного бронирования она уже выбирает город и отель, несмотря на то что поездка состоится только в августе. По словам турагентов, это самый оптимальный срок для принятия решения.

Недавно для туристов из Уфы стали доступны прямые рейсы во Вьетнам и Китай. Молодёжь предпочитает путешествовать по Таиланду и Южной Корее, а для семейного отдыха чаще всего выбирают южные страны.

Помимо отпуска за рубежом, жители Башкортостана предпочитают отдых и в республике. Большим спросом среди туристов пользуется озеро Яктыкуль, водопад Кук-Караук и Мурадымовское ущелье. Многие выбирают активный вид отдыха: восхождение на горы и сплав по реке. Чаще всего в республику Башкортостан приезжают жители Москвы и ближайших регионов.