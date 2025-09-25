В Уфе наградили 10-летнего мальчика, который спас отца в лесу

В администрации Октябрьского района Уфы состоялось награждение 10-летнего Сергея С., который спас отца в лесу.

Мужчина с сыном отправились кататься на квадроцикле в деревне Аисово. Транспорт внезапно перевернулся – мужчина получил серьёзные травмы. Юный Сергей своими силами разбил лагерь, семья переночевала в лесу. На следующее утро мальчик дошёл до деревни пешком и привёл спасателей.

Глава администрации отметил, что такие истории заставляют верить в лучшее и напоминают о силе человеческого духа и ценности семьи.

