В Уфе прошёл этнофорум «Башкирские узоры»

В столице республики прошел молодежный культурно-образовательный этнофорум «Башкирские узоры». В рамках мероприятия учащиеся одной из школ в уфимском Инорсе в течение трех дней участвовали в различных мастер-классах, посещали лекции, квесты, стреляли из лука и узнавали много нового о родном крае и башкирском народе.

Национальная одежда, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта и многое другое. Об истории родного края от древних времен до современности узнали ученики башкирской гимназии имени Зайнаб Биишевой. В течение трех дней они участвовали в молодёжном культурно-образовательном этнофоруме «Башкирские узоры». Автором проекта выступила педагог центра творчества «Содружество» Милена Кильметова.

Основная цель этнофорума – популяризация башкирской культуры и языка среди молодежи. Мероприятие стартовало 20 сентября. В этот день в формате живого диалога ребята общались со спикерами, участвовали в мастер-классах и наслаждались выступлением творческих коллективов. На следующий день школьники приняли участие в квесте «По следам Урал-батыра».

Завершающий, третий день учащиеся гимназии провели в историческом центре города. Ребята посетили знаковые места башкирской столицы, побывали на экскурсии в республиканском музее, а в перерыве отведали чай с национальными сладостями. Как отмечают организаторы и сами юные уфимцы, подобные этнофорумы очень полезны. Благодаря им изучение истории – уже не скучная теория, а настоящее путешествие к истокам.