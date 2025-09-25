Истории успеха: как в Башкирии раскрывают таланты особенных детей

Место, где раскрываются таланты. В октябре республиканский реабилитационный центр «Салют» для особенных детей отпразднует год с момента открытия. Один из его воспитанников — Ринат Набиуллин — аутист, который три года назад всерьез увлекся музыкой. За это время он смог с нуля освоить игру на пианино и поступить в уфимское училище искусств. Педагоги отмечают его исключительный талант и невероятную трудоспособность.

Вместо мобильных игр он выбрал музыку. Три года назад после просмотров видеоуроков Ринат Набиуллин сел за пианино. Первая композиция, которую он научился играть, была из популярного фильма «Сумерки».

В свои 17 лет он не только играет уже известные всему миру мелодии, но и придумывает свои. Одну из таких написал в школе и посвятил её 10-класснице Руфине. Сейчас Ринат — второкурсник Уфимского училища искусств. Выбрал направление «учитель музыки и пения». Первый курс окончил с отличием. Он мечтает стать известным пианистом не только в России, но и за её пределами.

Молодой человек проходит реабилитацию в центре «Салют» для особенных детей. Там Ринат ставит личные рекорды по плаванию — научился правильно дышать. Проходит курсы массажа и физиотерапии. В октябре учреждение отпразднует год с момента открытия, где выступит и Ринат.