В Башкирии представили новый цифровой инструмент для управления бизнесом

Сегодня меня пригласили на программу «Альфа-Босс», здесь рассказывают интересные вещи, как учредители и топ-менеджеры, как можно контролировать все операции по счетам, как могут получать кредиты и как двигаться в современном бизнесе в ногу со временем.

Азат Гибадуллин, клиент