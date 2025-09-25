В Башкирии представили новый цифровой инструмент для управления бизнесом

Руководителям бизнеса в Башкортостане презентовали новый сервис «Альфа-Босс». По мнению экспертов, это новый цифровой инструмент для эффективного управления бизнес-процессами в пару кликов.
«Альфа-банк» представил новый проект — цифровой сервис «Альфа-Босс». Это простой и понятный инструмент для оперативного взаимодействия с банком и решения бизнес-задач в любой компании.
Это сервис для первых лиц компании, он создан для того, чтобы экономить время и дать руководителю главное — ясность и контроль. Сейчас этот сервис достаточно широко начинает пользоваться среди наших клиентов, и мы, по сути, делаем первые шаги до его внедрения.Радик Ахметшин, региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Республике Башкортостан
Сервис «Альфа-босс» я бы сравнил с пультом управления бизнесом для руководителей больших компаний. По сути, руководителю нужно 5 мин в день на экране мобильного телефона, чтобы посмотреть всю картину по всей группе компаний в банке.Алексей Ганеев, руководитель проектов цифровых продаж среднему бизнесу АО «Альфа-Банк»
До создания нового сервиса команда «Альфа-Банка» провела масштабное исследование. Изучались запросы, проблемы и ожидания руководителей.
Сегодня меня пригласили на программу «Альфа-Босс», здесь рассказывают интересные вещи, как учредители и топ-менеджеры, как можно контролировать все операции по счетам, как могут получать кредиты и как двигаться в современном бизнесе в ногу со временем.Азат Гибадуллин, клиент
Комплексная услуга, которая находится в кармане у одного лица, принимающего решения, всегда удобно, практично, экономит время для принятия решений и, ну, наверное, за этим будущее.Юрий Бикбулатов, клиент
Сервисом «Альфа-босс» сегодня пользуются уже больше 15 больших и крупных компаний. Этот современный инструмент станет эффективным помощником и руководителей бизнес-сообщества Башкортостана.