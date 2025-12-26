В Уфе студенты-дизайнеры представили новогоднюю коллекцию

В Уфимском колледже технологий и дизайна студенты представили новогоднюю коллекцию – от игрушек и открыток до авторских кружек. Реализовать эти идеи помогло участие колледжа в федеральной программе «Профессионалитет», которая позволила создать там современные мастерские.

Чтобы сделать такой эксклюзивный подарок – кружку с семейным фото, нужен не только творческий подход, но и высокие технологии. Студентка Вилена Булатова с помощью термопресса за считанные минуты переносит изображение на керамику. Секрет в температуре нагрева – почти 200 градусов. Будущий графический дизайнер применяет свои знания на практике уже сегодня.

Также студенты запустили полноценную праздничную коллекцию – игрушки в виде символа будущего года, открытки, елочные украшения. Помимо ежегодной новогодней линейки, здесь рождаются и масштабные проекты. Одна из уникальных разработок – коллекция «Мундирное платье», посвященная защитникам Отечества. Историческим ориентиром для студентов стали образы военной эпохи и личность Екатерины Великой.

Возможности для такой работы значительно расширились в 2023 году, когда колледж выиграл грант на обновление материально-технической базы. Теперь в распоряжении студентов девять современных зон для всех видов дизайнерских работ.

Развитие системы профобразования в Башкортостане – задача комплексная. Это мотивация для педагогов и студентов, внедрение передовых методик, связь с реальным производством и, конечно, инфраструктурные решения.