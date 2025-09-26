В Башкирии ликвидируют лесной пожар

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о пожарной обстановке в республике.

Так, за прошедшие сутки на территории региона выявлен один лесной пожар. Возгорание зафиксировали недалеко от села Ивано-Кувалат в Зилаирском районе. Пожар локализован, но пока не ликвидирован.

Также выявлено и ликвидировано 7 возгораний сухой травы. Два из них – в Куюргазинском районе, столько же – в Баймакском и Абзелиловском районах, одно – в Учалинском районе.

С начала года зарегистрировано 15 лесных пожаров на общей площади более 30 га и 344 возгорания сухой растительности на общей площади более 1300 га.