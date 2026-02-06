В Башкирии ликвидируют последствия обрушения крыши дома

При восстановлении дома специалистов разделили на две группы. Одна команда занимается очисткой крыши от снега и демонтажем угрожающих безопасности свисающих элементов карниза. Другая – сортирует обломки кровельного покрытия, отделяя материалы, пригодные для повторного использования, что позволит оптимизировать расходы на восстановление. На площадке задействована тяжелая техника: экскаватор с фронтальным погрузчиком, отдельный фронтальный погрузчик, автовышка и тракторы. Ремонтно-восстановительные работы ведутся непрерывно для скорейшей стабилизации ситуации и обеспечения безопасности жителей.