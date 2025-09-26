Музей из Башкирии номинирован на премию Golden Trezzini Awards

Проект благоустройства краеведческого музея в Янауле номинирован на престижную премию Golden Trezzini Awards.
Стагнирующие локальные краеведческие музеи — распространённая проблема для всей России. И в Янауле остро стояла проблема потери интереса к культуре и истории города.
Как сообщает ИА «Башинформ», благодаря работам по благоустройству удалось преобразовать янаульский музей в многофункциональное пространство, вокруг которого сформировался культурно-образовательный кластер в самом сердце небольшого города на севере Башкирии.
Проект «Культура малого города: активация центра Янаула» позволяет краеведческому музею «выйти» за пределы здания для проведения различных мероприятий. Одним из ключевых объектов на территории музея стал так называемый «шкаф времени» — информационный стенд, рассказывающий об истории города, района и о людях, известных янаульцах. Он был разработан вместе с краеведами и сотрудниками музея.
На сайте goldtrezzini.ru проходит голосование, призванное определить обладателя Premio del Pubblico («Приза зрительских симпатий») восьмой международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Голосование пользователей сайта определяет победителя в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» и не влияет на выбор жюри и результаты премии в основных номинациях.
Подробнее ознакомиться с уже реализованным проектом благоустройства у краеведческого музея в Янауле и отдать за него свой голос можно по ссылке.
Голосование открыто до 3 ноября.