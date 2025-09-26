Музей из Башкирии номинирован на премию Golden Trezzini Awards

Проект «Культура малого города: активация центра Янаула» позволяет краеведческому музею «выйти» за пределы здания для проведения различных мероприятий. Одним из ключевых объектов на территории музея стал так называемый «шкаф времени» — информационный стенд, рассказывающий об истории города, района и о людях, известных янаульцах. Он был разработан вместе с краеведами и сотрудниками музея.