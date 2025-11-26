В Башкирии предпринимательница открыла этнографический музей

Мечта, воплощённая в жизнь через 20 лет. Заслуженный предприниматель Башкортостана Резеда Сайдарова на протяжении двух десятилетий собирала уникальные экспонаты и наконец открыла этнографический музей в центре Белорецка. Его основная тематика посвящена башкирскому дому. Однако среди раритетов есть и уникальные вещи.
Идея создать собственный музей родилась у Резеды Сайдаровой после того, как ей в руки попала башкирская ручная мельница. С тех пор экспонаты для будущей выставки только пополнялись. Что-то передавали в дар, что-то она покупала. Но большую часть коллекции составляют семейные реликвии.
Тот самый Коран выставлен в центре музея. Пополнил коллекцию и имам-ахунд Белорецкого района, который пришёл на открытие не с пустыми руками. Передал в дар несколько старинных изданий. По словам Исмагила Мухамедьянова, за более чем 13 веков священная для мусульман книга не изменилась по своему содержанию.
Экспозиция музея представляет собой воссозданный интерьер башкирского деревенского дома. Здесь впечатляют своей аутентичностью традиционные башкирские костюмы, детская колыбель бишек, камзолы, ковры, бытовая утварь. Особое место занимает шежере – семейная родословная Резеды Сайдаровой, охватывающая 11 поколений. На её сбор и изучение ушло несколько лет.
В музее можно не только смотреть, но и учиться. Белорецкие умелицы проводят мастер-классы по вышиванию и вязанию. Ручная работа как и сотни лет назад. Но и прогресс в то время не стоял на месте.
А на этих полках – не менее уникальные экспонаты. Швейные машинки «Зингер», известные на весь мир. Произведены они ещё в середине 19 века, и многие экземпляры до сих пор в рабочем состоянии.
Свой первый музей Резеда Сайдарова открыла в конце прошлого года. Но экспонатов было так много, что пришлось расширяться. С местом помогли городские власти. Сейчас ждут наплыва туристов, которые приезжают на отдых в Белорецкий район со всей России. Одно из 16 направлений креативных индустрий станет новой точкой притяжения на карте республики.
И всё же для основательницы музея прибыль не главное – она привыкла больше отдавать. Занимается благотворительностью, помогает в сборе гумпомощи для бойцов СВО. За очередной партией посылок приехали участницы проекта «Семь девушек».