В Башкирии предпринимательница открыла этнографический музей

Мечта, воплощённая в жизнь через 20 лет. Заслуженный предприниматель Башкортостана Резеда Сайдарова на протяжении двух десятилетий собирала уникальные экспонаты и наконец открыла этнографический музей в центре Белорецка. Его основная тематика посвящена башкирскому дому. Однако среди раритетов есть и уникальные вещи.

Идея создать собственный музей родилась у Резеды Сайдаровой после того, как ей в руки попала башкирская ручная мельница. С тех пор экспонаты для будущей выставки только пополнялись. Что-то передавали в дар, что-то она покупала. Но большую часть коллекции составляют семейные реликвии.

У меня ностальгия по детству. Мы росли у бабушки, в детсад не ходили. Бабушка нам рассказывала сказки, читала Коран. И вот эта теплота в душе сохранилась, и мне очень хочется передать его следующему поколению, нашим внукам. Резеда Сайдарова, заслуженный предприниматель Республики Башкортостан, основатель музея

Тот самый Коран выставлен в центре музея. Пополнил коллекцию и имам-ахунд Белорецкого района, который пришёл на открытие не с пустыми руками. Передал в дар несколько старинных изданий. По словам Исмагила Мухамедьянова, за более чем 13 веков священная для мусульман книга не изменилась по своему содержанию.

Коран ни на букву не изменился. Он остался прежним. Это уникальная книга, Аллах об этом так и говорит. Он является матерью всех книг. Из-за этого она у нас уникальная. Исмагил Мухамедьянов, имам-ахунд Белорецкого района

Экспозиция музея представляет собой воссозданный интерьер башкирского деревенского дома. Здесь впечатляют своей аутентичностью традиционные башкирские костюмы, детская колыбель бишек, камзолы, ковры, бытовая утварь. Особое место занимает шежере – семейная родословная Резеды Сайдаровой, охватывающая 11 поколений. На её сбор и изучение ушло несколько лет.

Этому музею цены нет. Сюда будут приходить люди, дети, особенно дети. Им всё это нужно передавать. Они же много чего не знают, потому что много что утрачено, утеряно, к сожалению. Залифа Аглямова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

В музее можно не только смотреть, но и учиться. Белорецкие умелицы проводят мастер-классы по вышиванию и вязанию. Ручная работа как и сотни лет назад. Но и прогресс в то время не стоял на месте.

А на этих полках – не менее уникальные экспонаты. Швейные машинки «Зингер», известные на весь мир. Произведены они ещё в середине 19 века, и многие экземпляры до сих пор в рабочем состоянии.

Свой первый музей Резеда Сайдарова открыла в конце прошлого года. Но экспонатов было так много, что пришлось расширяться. С местом помогли городские власти. Сейчас ждут наплыва туристов, которые приезжают на отдых в Белорецкий район со всей России. Одно из 16 направлений креативных индустрий станет новой точкой притяжения на карте республики.

Мы сейчас видим, что частные музеи могут быть успешной предпринимательской деятельностью, помимо того, что это большое удовольствие для тех, кто посетит это место. А место действительно сделано с душой, оно прекрасно. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан