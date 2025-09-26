В Башкирии состоится Всероссийская детская фольклориада

В Башкирии пройдёт Всероссийская детская фольклориада, которая будет организована на основе концепции VI Всемирной фольклориады CIOFF.
Мероприятие пройдёт в 2026 году в третий раз. Как сообщили в министерстве культуры, организация фольклориады доверили Башкирии как республике с большим опытом проведения глобальных проектов.
Предварительно, даты проведения масштабного форума культуры в Башкирии запланированы на июнь. Возраст участников от 10 до 18 лет: солисты и ансамбли представят народное творчество в таких номинациях, как народная песня, народный танец, народные инструменты и традиционная культура. Формат мероприятий, помимо творческой составляющей, будет включать образовательные мастер-классы и дискуссионные площадки с участием представителей общественности и государственной власти.
Яркие церемонии открытия и закрытия фестиваля, творческие встречи участников с руководством Башкирии и хоровод «Дружба народов» станут запоминающимися для каждого событиями, раскрывающими ценность сохранения народной мудрости, которая на протяжении веков остается духовным ориентиром нашей великой страны.
Ожидается, что в Башкирии в рамках проекта «Народное творчество — детям» соберется около полутора тысяч участников из всех регионов страны, что позволит создать единое творческо-интеллектуальное пространство, интересное молодежи, развивающее художественный вкус и ответственность по отношению к своей истории и традициям и, вместе с тем, работающее на создание новых концепций взаимодействия — как в республике, так и в России и за ее пределами.
С 2022 года республиканский опыт является точкой отсчета для Всероссийской детской фольклориады, которая проходит в нашей стране в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры».
Детская фольклориада направлена на сохранение уникальных традиций народного творчества в России, развитие межкультурного диалога регионов и вовлечение детских и юношеских национальных фольклорных коллективов в орбиту российской культуры.
