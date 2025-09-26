В Башкирии состоится Всероссийская детская фольклориада

Ожидается, что в Башкирии в рамках проекта «Народное творчество — детям» соберется около полутора тысяч участников из всех регионов страны, что позволит создать единое творческо-интеллектуальное пространство, интересное молодежи, развивающее художественный вкус и ответственность по отношению к своей истории и традициям и, вместе с тем, работающее на создание новых концепций взаимодействия — как в республике, так и в России и за ее пределами.