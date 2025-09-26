В Уфе прошла церемония медиавзвешивания турнира «IBA. Ночь чемпионов»

В Уфе накануне состоялась церемония медиавзвешивания участников крупного боксерского турнира – вечера профессионального бокса «IBA. Ночь чемпионов». Побороться за победу в ринге приехали спортсмены из пяти стран. Республику представят четыре боксера.

Чемпионка страны Азалия Аминева встретится в представительницей Турции. Тяжеловес Бекхан Исраилов – призер чемпионата России – поборется в шестираундовом поединке с гостем из Ирана. Трехкратному победителю чемпионата Приволжского федерального округа Данису Габдрафикову будет противостоять боксер из Казахстана. Главным событием вечера станет поединок между соотечественниками Артуром Субханкуловым и Тиграном Узляном.