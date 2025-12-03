В Уфе прошли два турнира по масс-рестлингу

Уфа приняла сразу два крупных турнира по мас-рестлингу. В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собрались сильнейшие студенческие команды России из 22 вузов страны.

Участников разделили на 11 весовых категорий, в каждой из которых за победу боролись более десяти спортсменов. Самыми младшими стали юниоры 18 лет. Победители и призёры всероссийских соревнований получили право выступить в международном турнире, который стартовал на следующий день.

Сильнейшими в стране стали студенты из Якутии – родины мас-рестлинга. В их копилке восемь первых мест. Также по золотой медали завоевали спортсмены из Башкортостана, Чувашии и Владимира. На международных соревнованиях лучший результат показала сборная России. Они победили во всех категориях, за исключением мужчин не старше 80 килограммов – там отметился представитель Нигерии. Второе командное место у Туркменистана, третье – у Египта.