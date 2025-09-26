В Башкирии открылась новая ж/д станция «Розовые скалы»

Сегодня в республике открылась новая железнодорожная станция «Розовые скалы». Старт ее работе в режиме видеоконференцсвязи дал Радий Хабиров и заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Раньше туристам приходилось останавливаться в селе Ассы и идти до достопримечательности Розовые скалы 4 километра. На новой станции «Розовые скалы» будут останавливаться шесть пригородных поездов.

Открытие остановки прошло в рамках железнодорожной конференции «Вектор путешествий», в рамках которой одной из главных тем станет обсуждение развития железнодорожного туризма в регионе.

Наши совместные планы с Российскими железными дорогами иногда бывают даже дерзкими. Мы смело открываем новые маршруты для наших жителей, предлагаем новые услуги, запускаем современные, комфортные составы. И это дает результаты. Недавно мы отправили первый межрегиональный пригородный поезд «Ласточка» в Челябинск. Планируем открыть аналогичное сообщение с Магнитогорском и Самарой. Это доказывает эффективность нашей совместной работы с «Российскими железными дорогами». В Башкортостане уже «летает» большое количество «Финистов», «Ласточек», «Орланов». Жители с удовольствием ездят на них. В целом сейчас люди начали активнее пользоваться пригородным транспортом. Поэтому компания внимательно анализирует ниши, которые имеют потенциал для роста пассажирского потока. И наряду с обновлением подвижного состава активно развивает различные сервисы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
