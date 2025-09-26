В Башкирии открылась новая ж/д станция «Розовые скалы»
Сегодня в республике открылась
новая железнодорожная станция «Розовые скалы». Старт ее работе в режиме
видеоконференцсвязи дал Радий Хабиров и заместитель генерального директора РЖД
Иван Колесников.
Раньше туристам
приходилось останавливаться в селе Ассы и идти до достопримечательности Розовые
скалы 4 километра. На новой станции «Розовые скалы» будут останавливаться шесть
пригородных поездов.
Открытие остановки
прошло в рамках железнодорожной конференции «Вектор путешествий», в рамках
которой одной из главных тем станет обсуждение развития железнодорожного
туризма в регионе.
Наши совместные планы
с Российскими железными дорогами иногда бывают даже дерзкими. Мы смело
открываем новые маршруты для наших жителей, предлагаем новые услуги, запускаем
современные, комфортные составы. И это дает результаты. Недавно мы отправили
первый межрегиональный пригородный поезд «Ласточка» в Челябинск. Планируем
открыть аналогичное сообщение с Магнитогорском и Самарой. Это доказывает
эффективность нашей совместной работы с «Российскими железными дорогами». В
Башкортостане уже «летает» большое количество «Финистов», «Ласточек»,
«Орланов». Жители с удовольствием ездят на них. В целом сейчас люди начали
активнее пользоваться пригородным транспортом. Поэтому компания внимательно
анализирует ниши, которые имеют потенциал для роста пассажирского потока. И
наряду с обновлением подвижного состава активно развивает различные сервисы.