В Башкирии открылась новая ж/д станция «Розовые скалы»

Наши совместные планы с Российскими железными дорогами иногда бывают даже дерзкими. Мы смело открываем новые маршруты для наших жителей, предлагаем новые услуги, запускаем современные, комфортные составы. И это дает результаты. Недавно мы отправили первый межрегиональный пригородный поезд «Ласточка» в Челябинск. Планируем открыть аналогичное сообщение с Магнитогорском и Самарой. Это доказывает эффективность нашей совместной работы с «Российскими железными дорогами». В Башкортостане уже «летает» большое количество «Финистов», «Ласточек», «Орланов». Жители с удовольствием ездят на них. В целом сейчас люди начали активнее пользоваться пригородным транспортом. Поэтому компания внимательно анализирует ниши, которые имеют потенциал для роста пассажирского потока. И наряду с обновлением подвижного состава активно развивает различные сервисы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан