В Башкирии 50 педагогов получили гранты в полмиллиона рублей

Радий Хабиров вручил 50 грантов молодым педагогам, работающим в сфере дошкольного образования. Сертификаты по полмиллиона рублей присуждаются один раз в год на конкурсной основе. В этом году большинство победителей из Уфы, следом идут Стерлитамак, Бирский и Салаватский районы. С инициативой учредить гранты для работников дошкольного образования ранее выступил Глава Башкортостана.

После родителей это, пожалуй, вторые люди, которые закладывают в детях основы воспитания. И Башкортостан стал первым регионом в стране, где труд педагогов дошкольного образования начали поддерживать дополнительным стимулом – грантом размером в полмиллиона рублей.

А ведь многие оказались в профессии случайно. Гульгена Амиргалина, например, по образованию – учитель башкирского языка и литературы. Но вот уже 10 лет не представляет работу вне детского сада. На занятиях прививает малышам любовь к родному языку и национальным традициям.

Не по основному профилю пришла работать воспитателем и Наталья Гулёнина. Историк по профессии сразу после окончания вуза не нашла вакансию в школе. Но когда предложения появились, уже не смогла бросить родной 69-й детский сад, воспитанницей которого, к слову, была сама. Не так давно девушка создала движение, объединившее педагогов дошкольного образования. Сообщество помогает воспитателям развиваться, в том числе презентовать свои проекты для получения грантов.

В Башкортостане 959 детских садов, которые посещают 200 тысяч детей. За последние годы власти региона построили еще полсотни новых дошкольных учреждений.