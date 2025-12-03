В Башкирии задержали подозреваемого в хищении кабеля на полмиллиона рублей

В Дежурную часть отдела МВД России по Абзелиловскому району поступило заявление от работника местного аэропорта. Он сообщил о хищении около 900 метров медного кабеля.

Как сообщили в ведомстве, причиненный ущерб оценен более чем в 550 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, не имеющий постоянного источника дохода. Мужчина дал признательные показания.

В результате обыска сотрудники полиции изъяли 530 кг похищенного кабеля. Еще около 300 кг злоумышленник успел сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить .