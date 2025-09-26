В Башкирии двое мужчин пропали во время сбора лечебных трав

Товарищи выехали из села Красноусольский в направлении деревни Русский Саскуль. Они хорошо знают эти места, так как много лет занимаются сбором трав.

Однако вечером мужчины домой не вернулись. Родственники забили тревогу и обратились в службу спасения. При этом мужчины не взяли мобильные телефоны – связи с ними не было. Спасатели выехали на поиски, но близкие пропавших сообщили, что мужчины нашлись самостоятельно.