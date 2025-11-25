В Башкирии двое парней жестоко избили 61-летнего мужчину

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих юношей 17 и 22 лет. Они признаны виновными по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц».
Как установило следствие, инцидент произошел в январе текущего года. Ночью между молодыми людьми и 61-летним мужчиной во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. Испытывая личную неприязнь, подсудимые избили пенсионера, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу.
В результате жестокого нападения потерпевший получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и травму позвоночника. Медэкспертиза квалифицировала вред его здоровью как тяжкий.
Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил виновным наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетний осужденный будет отбывать срок в воспитательной колонии, а его 22-летний сообщник — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно с них взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 640 тысяч рублей. После оглашения приговора оба преступника были взяты под стражу в зале суда.