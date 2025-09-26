В Башкирии выделили почти 232 млн рублей на развитие туризма

Почти 232 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры. В Башкортостане продолжается приём заявок по предоставлению грантов на реализацию инвестпроектов. В сфере внутреннего туризма в последние годы в Башкортостане уделяется особое внимание. Появляются новые туристские локации, развивается существующая инфраструктура.

Это, конечно, не Красное море, но по прозрачности ничем ему не уступает. Всё же нырнуть в эту воду осмелится не каждый. Температура даже летом не превышает 5 градусов. Голубое озеро, что в Кармаскалинском районе, является гидрологическим памятником природы.

В некоторые летние месяцы количество посетителей Голубого озера достигает 10 тысяч. С развитием инфраструктуры туристическая привлекательность этой местности выросла. По крайней мере, здесь теперь многолюдно и в зимнее время.

В январе 2023 года у Голубого озера открыли новую туристическую локацию – «Место силы». Миссия предпринимателей, как они сами говорят, – продвигать банную культуру. При этом позиционируется здоровый образ жизни. Алкоголь на территории категорически запрещён. Как оказалось, это не отпугнуло, а, наоборот, привлекло большое количество туристов.

Не только попариться с веником, но и окунуться в ледяную воду. Правда, искупаться в голубом озере можно было и раньше. Но сейчас, говорят туристы, всё стало более цивилизованным, и мусора уже не встретишь.

Благодаря уникальной природе и культурному наследию туризм в Башкортостане имеет высокий потенциал для роста. Развитие инфраструктуры позволяет повышать турпоток в регион ежегодно на 20–25%. Власти со своей стороны делают всё возможное, разрабатывая и внедряя инструменты поддержки инвестиционных инициатив в сфере туризма.