В Уфе пристававшие к школьницам иностранцы стали фигурантами уголовного дела

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования дела о противоправных действиях в отношении девочек-подростков.
Напомним, в Уфе на улице Бакалинской двое мужчин проявляли нездоровый интерес к 12-летним девочкам, играющим на детской площадке.
Стало известно, что мужчины приехали из другой страны и у обоих истек период пребывания на территории России. В злополучный день они настойчиво знакомились с девочками, утверждая, что им всего 16 лет. Было установлено, что одному мужчине 21 год, а другому – 20 лет.
Теперь парни фигуранты уголовного дела по статье «развратные действия».
Фото: МВД по РБ.