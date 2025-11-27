В Уфе возбудили уголовное дело по факту избиения восьмиклассницы

Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после инцидента в одной из уфимских школ.

Поводом стало избиение восьмиклассницы ее сверстницей, сообщили в СУ СКР по РБ. В результате конфликта между подростками пострадавшей были причинены телесные повреждения. Мать 15-летней девочки обратилась с заявлением в Следственный комитет.