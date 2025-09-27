В Уфе высадили сотни деревьев в рамках акции «Зеленая Башкирия»

По всей республике проходит осенний этап акции «Зеленая Башкирия». В Уфе высадили 700 деревьев и 4,5 тыс. кустарников. Так, например, по проспекту Октября в квартале от ул. Бабушкина до ул. Галле появилась «Аллея сирени».

В акции приняли участие студенты Башкирского аграрного университета, государственные и общественные деятели, а также ветераны СВО. Озеленение города велось совместно со специалистами ландшафтного дизайна — они учитывали особенности территории, в том числе пешеходный трафик.

В акции также приняли участие свыше 800 волонтеров, представителей предприятий и организаций Хайбуллинского района. Высадили почти 500 саженцев пирамидального тополя, рябины, голубых елей, березы, липы, сосны, осины и не только. Подготовка к 95-летию района идет полным ходом.