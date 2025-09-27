Пенсионерка из Уфы начала обучение в IT-школе

В Уфе 79-летняя женщина решила освоить современные технологии, поступив в айти-школу. Как пенсионерка справляется с цифровым миром, подробнее в следующем сюжете.

В 78 лет Минигуль Фарвазовна поступила в школу цифровых технологий № 21, где начала осваивать айти-направления. С компьютером до этого была знакома, сталкивалась на работе. Пенсионерка признается, что пошла на обучение по большей части из-за общения с новыми людьми. Здесь все всегда ей рады помочь.

Обучение в школе № 21 проходит в формате «Равные равному». Здесь нет преподавателей или лекторов, которые преподносят информацию. Всё иначе: каждый помогает друг другу. Все участники не только ученики, но и наставники. Во время обучения к Минигуль Фарвазовне обращались как к бабушке. Отсюда за ней и закрепилось звание «IT-няняйка».

IT-технологии становятся популярными среди представителей всех возрастов. Так, Гульсира Тазетдинова в 59 лет тоже проходит программу обучения в школе цифровых технологий. По образованию филолог, но решила прокачать и логические навыки.