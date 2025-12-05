ГАИ Уфы начала усиленные профилактические рейды

Мероприятия направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться пресечению управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, выявлению фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств и профилактике нарушений со стороны пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.