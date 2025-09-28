В Уфе остановили 17-летнюю девушку на авто

В Уфе задержали 17-летнюю водительницу. Подробности инцидента сообщили в ГАИ.
В рамках социальной кампании «Не рули, малай!» инспекторы остановили ВАЗ-2114, за рулём которого оказалась девочка-подросток. Водительских прав у девушки, конечно, не было.
На место была вызвана мать подростка. При ней её отстранили от управления транспортным средством. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. В отношении молодой уфимки составили административный материал. В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребёнка.
Фото: ГАИ РБ.