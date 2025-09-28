В Уфе остановили 17-летнюю девушку на авто

На место была вызвана мать подростка. При ней её отстранили от управления транспортным средством. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. В отношении молодой уфимки составили административный материал. В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребёнка.