Башкирия получит 735 млн рублей на развитие туризма

Аксаковский праздник уже стал своеобразным брендом региона, одним из элементов событийного туризма. А эта сфера в регионе активно развивается. В Башкортостане продолжается приём заявок по предоставлению грантов на развитие туристской инфраструктуры. В общей сложности будет выделено почти 232 миллиона рублей. Появляются новые локации для отдыха и развлечений. Кроме того, республика стала победителем конкурсного отбора на предоставление единой федеральной субсидии в сфере туризма на ближайшие два года. Об этом стало известно накануне, во Всемирный день туризма.
Это, конечно, не Красное море, но по прозрачности ничем ему не уступает. Всё же нырнуть в эту воду осмелится не каждый. Температура даже летом не превышает 5 градусов. Голубое озеро в Кармаскалинском районе – гидрологический памятник природы. В некоторые летние месяцы количество посетителей Голубого озера достигает 10 тысяч. С развитием инфраструктуры туристическая привлекательность этой местности выросла. По крайней мере, здесь теперь многолюдно и в зимнее время.
В январе 2023 года у Голубого озера открыли новую туристическую локацию – «Место силы». Миссия предпринимателей, как они сами говорят, – продвигать банную культуру. При этом акцент делается на здоровый образ жизни. Алкоголь на территории категорически запрещён. Как оказалось, это не отпугнуло, а наоборот, привлекло большое количество туристов.
Благодаря уникальной природе и культурному наследию туризм в Башкортостане имеет высокий потенциал для роста. Развитие инфраструктуры позволяет повышать турпоток в регион ежегодно на 20-25 процентов. Власти со своей стороны разрабатывают и внедряют инструменты поддержки инвестиционных инициатив в сфере туризма.
Один из ярких примеров эффективного использования господдержки – база отдыха «Благолэнд». Глэмпинг в Благовещенском районе создали в 2023 году. На строительство новых домов предприниматель в рамках национального проекта «Индустрия туризма и гостеприимства» получил более 40 млн рублей. А в прошлом году учредитель глэмпинга принял участие в «Инвестчасе» с Радием Хабировым и защитил проект по расширению базы отдыха.
На развитие отрасли республика активно привлекает не только собственные средства. Во Всемирный день туризма стало известно, что Башкортостан в ближайшие два года получит 735 миллионов федеральных средств. Значительная часть этих денег будет направлена на развитие инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Поддержка туризма – это инвестиции в будущее республики и создание рабочих мест сейчас, неоднократно подчеркивал Глава Башкортостана. Привлекать же платёжеспособных туристов в регион возможно, лишь повышая качество туруслуг и развивая инфраструктуру.
На этой неделе произошло ещё одно знаковое событие для любителей активного отдыха: открылась новая железнодорожная станция – «Розовые скалы». Раньше туристам приходилось сходить с поезда в селе Ассы и идти до достопримечательности 4 километра. Теперь до красивых пейзажей стало ближе. На новой станции будут останавливаться шесть пригородных поездов.