Башкирия получит 735 млн рублей на развитие туризма

Аксаковский праздник уже стал своеобразным брендом региона, одним из элементов событийного туризма. А эта сфера в регионе активно развивается. В Башкортостане продолжается приём заявок по предоставлению грантов на развитие туристской инфраструктуры. В общей сложности будет выделено почти 232 миллиона рублей. Появляются новые локации для отдыха и развлечений. Кроме того, республика стала победителем конкурсного отбора на предоставление единой федеральной субсидии в сфере туризма на ближайшие два года. Об этом стало известно накануне, во Всемирный день туризма.

Это, конечно, не Красное море, но по прозрачности ничем ему не уступает. Всё же нырнуть в эту воду осмелится не каждый. Температура даже летом не превышает 5 градусов. Голубое озеро в Кармаскалинском районе – гидрологический памятник природы. В некоторые летние месяцы количество посетителей Голубого озера достигает 10 тысяч. С развитием инфраструктуры туристическая привлекательность этой местности выросла. По крайней мере, здесь теперь многолюдно и в зимнее время.

В январе 2023 года у Голубого озера открыли новую туристическую локацию – «Место силы». Миссия предпринимателей, как они сами говорят, – продвигать банную культуру. При этом акцент делается на здоровый образ жизни. Алкоголь на территории категорически запрещён. Как оказалось, это не отпугнуло, а наоборот, привлекло большое количество туристов.

Мы часто сюда приезжаем, круглый год, в принципе, ездим – и зимой, и летом. Место нравится вообще за всю вот эту атмосферу. За то, что здесь всё прямо про баню. Правильная баня, здесь нет алкоголя, нет каких-то пьяных участников, дебоширов. Артём Поцелуев, житель г. Уфы

Благодаря уникальной природе и культурному наследию туризм в Башкортостане имеет высокий потенциал для роста. Развитие инфраструктуры позволяет повышать турпоток в регион ежегодно на 20-25 процентов. Власти со своей стороны разрабатывают и внедряют инструменты поддержки инвестиционных инициатив в сфере туризма.

Можно получить субсидию на создание средств размещения, можно получить субсидию на приобретение туристического оборудования, на создание пляжей, бассейнов. Но кроме того, все меры поддержки, которые министерством реализуются в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, они также распространяются на сферу туризма. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Один из ярких примеров эффективного использования господдержки – база отдыха «Благолэнд». Глэмпинг в Благовещенском районе создали в 2023 году. На строительство новых домов предприниматель в рамках национального проекта «Индустрия туризма и гостеприимства» получил более 40 млн рублей. А в прошлом году учредитель глэмпинга принял участие в «Инвестчасе» с Радием Хабировым и защитил проект по расширению базы отдыха.

В качестве поддержки мы получили еще земли для освоения, и в ближайшее время мы будем реализовывать проект уже на новой территории. Работа ведётся постоянно с администрацией Благовещенска и с руководством Республики Башкортостан. Айдар Галеев, управляющий глэмпингом

На развитие отрасли республика активно привлекает не только собственные средства. Во Всемирный день туризма стало известно, что Башкортостан в ближайшие два года получит 735 миллионов федеральных средств. Значительная часть этих денег будет направлена на развитие инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Общая сумма господдержки на развитие туризма в этом году существенная – 404 миллиона рублей. Более половины средств размещения включены в единый реестр объектов классификации в сфере индустрии. Мы завершаем работу по формированию списка официальных туристических маршрутов, таких как историко-музейный комплекс «Шульган-Таш», этно-комплекс у шихана «Торатау», комплекс «Салауат ере» на территории геопарка ЮНЕСКО, визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержка туризма – это инвестиции в будущее республики и создание рабочих мест сейчас, неоднократно подчеркивал Глава Башкортостана. Привлекать же платёжеспособных туристов в регион возможно, лишь повышая качество туруслуг и развивая инфраструктуру.