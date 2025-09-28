В Уфе приступают к демонтажу памятника Салавату Юлаеву

Уже на следующей неделе
в Уфе начнут демонтаж памятника Салавату Юлаеву. Федеральные эксперты оценили
его состояние и готовы приступать к работам. С постамента, на котором стоит
конная скульптура весом в 40 тонн, уже снята облицовка. Привлечены одни из
самых опытных реставраторов России. Памятник был построен в 1967 году и за
более чем полвека пришел в аварийное состояние. Работу также усложняет рельеф,
на котором расположен постамент.
Пожалуй, у каждого
жителя республики есть фотографии, сделанные на фоне памятника Салавату Юлаеву.
Конная скульптура стала достоянием Башкортостана и точкой притяжения для
туристов. Однако почти за 60 лет с момента открытия монумент пришёл в аварийное
состояние.
При
визуальном осмотре мы с коллегами посмотрели: снаружи и изнутри было выявлено
достаточно сильное коррозийное поражение памятника, расхождение швов, свищи
сквозные. И очень хорошо, что реставрационные процессы сейчас начались. Потому
что ещё немного, и памятник потеряли бы.Михаил Татарников, художник-реставратор /г. Москва/
Монументальная
скульптура – памятник федерального значения. Поэтому и к работам привлекли
лучших специалистов с богатым опытом. Весь процесс проходит под контролем
Российской академии художеств.
Скульптура
отлита в чугуне, как вы знаете. А силовая конструкция сделана из стали, из
чёрного металла. Естественно, с 67-го года сталь коррозирует. И не только
сталь. Чугун тоже. Там крепёжные элементы вышли из строя. Сами балки нуждаются
в реставрации и ремонте.Александр Мирианашвили, заслуженный архитектор России, академик Российской академии художеств
Уникальным является то,
что памятник Салавату Юлаеву стоит на другом памятнике федерального значения – Городище
4. Поэтому кроме художников и реставраторов, здесь параллельно работают
историки и археологи.
Мы
наблюдаем за сохранившимися остатками культурного слоя, которые могли быть на
территории этого Городища. Как видите, студенты работают. Есть материал Раннего
железного века, эпохи Средневековья. То есть идёт такая совместная работа
реставраторов, архитекторов и археологов.Николай Щербаков, старший научный сотрудник лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований БГПУ им. М. Акмуллы
Я
считаю, это отличная возможность для историка. Потому что ты узнаешь много
нового. Мы нашли много керамики, орнаментированной и неорнаментированной. Кости
маленького рогатого скота и других животных. Это очень интересно.Вероника Гуськова, студентка БГПУ им. М. Акмуллы
Памятник будет
разбираться частями, причём в порядке, обратном историческому монтажу. Дальше
реставрационные работы переместятся в специализированные цеха в Уфе. Так что
туристам и жителям столицы придётся подождать, когда обновленная монументальная
скульптура вновь вернётся на своё место.
Уфа
у нас ассоциируется с этим памятником Салавату Юлаеву. Это символ Башкирии,
символ мужества. На этом месте можно посмотреть округу, Агидель. Это одно из
мест, где можно приобрести силу.Гульфина и Ильфат Хаматовы, жители г. Перми
Детям
на уроках рассказывают о подвигах Салавата Юлаева. Этот памятник большое
значение имеет для жителей, для детей, для взрослых. Мне хочется, чтобы быстрее
его отреставрировали, чтобы он предстал перед нами в своём новом красивом виде.
Чтобы можно было сюда приходить гулять, когда малышка подрастёт, чтобы она это
видела, чтобы у нее тоже были детские фотографии.Виктория, жительница г. Уфы
И они обязательно
будут. После реставрации скульптура национального героя будет радовать жителей
и гостей столицы ещё не одно поколение.
Разбирать памятник
начнут уже не следующей неделе. В первозданном виде главный символ республики
вернётся на своё место в октябре 2027 года. И, по словам реставраторов, после
завершения всех работ самый крупный конный памятник Европы простоит здесь ещё
минимум полвека.