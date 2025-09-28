В Уфе приступают к демонтажу памятника Салавату Юлаеву

Мы наблюдаем за сохранившимися остатками культурного слоя, которые могли быть на территории этого Городища. Как видите, студенты работают. Есть материал Раннего железного века, эпохи Средневековья. То есть идёт такая совместная работа реставраторов, архитекторов и археологов.

Николай Щербаков, старший научный сотрудник лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований БГПУ им. М. Акмуллы