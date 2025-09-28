Издание «Пруфы» оштрафовали за фейки на 2 млн рублей

Редакцию издания «Пруфы» оштрафовали на 2 млн рублей за фейковую информацию. Советский районный суд Уфы рассмотрел административный материал в отношении Автономной некоммерческой организации поддержки независимых средств массовой информации «Свободные медиа».

Установлено, что в январе 2025 года в телеграм-канале «Пруфы/Новости Уфы и Башкирии» была опубликована статья, содержащая информацию о прилете беспилотника на территорию одного из заводов Уфы, звуках взрыва и возникших в связи с этим сбоях в работе интернета. В ходе проверки Госкомитетом по ЧС данная информация не подтвердилась, то есть являлась ложной и основанной не на официальных данных, а исключительно на собственных источниках автора.

Согласно заключению специалиста-психолога, информация такого характера оказывает негативное психологическое воздействие на интернет-пользователей и имеет своей целью влияние на общественное мнение относительно безопасности жителей города. Юридическое лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей в доход государства.

Башкортостан находится под атакой как дронов, так и информационной атакой врагов России. Распространять заведомо ложную информацию неприемлемо, это преследуется по закону статьей 13.15 КоАП и влечет серьезные штрафные санкции, а также прямо запрещено указом Главы Республики Башкортостан. Более того, распространение сведений о применении БПЛА способно поднять панику и создать реально опасную обстановку, что, на мой взгляд, является прямым содействием подразделениям ЦИПСсО ВСУ, однозначно ведущих террористическую деятельность в отношении граждан России и нашего государства в целом. Расим Баязитов, адвокат Адвокатской палаты Республики Башкортостан

Сегодня задачи, которые перед собой поставила шайка Зеленского, это попытаться изобразить свою силу, нанести максимальный ущерб прежде всего жителям РФ. На поле боя они несостоятельны, поэтому попытка достать нас через атаки на нефтезаводы, поезда, и здесь важно понимать, что любая информация, которая позволяет им корректировать свои удары, понимать, какой ущерб они нанесли, это то, что идет во вред всем нам. Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Напомним, что издание «Пруфы» уже не раз попадало в поле зрения правоохранительных органов. Год назад тот же Советский суд оштрафовал издание за злоупотребление свободой массовой информации. К штрафу на 60 тысяч рублей привлекали и главреда издания. В центре скандала оказывалась и издатель некоммерческой организации «Свободные медиа», куда входят «Пруфы», Рауфа Рахимова. В частности, в апреле ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Помимо компьютерных и респираторных вирусов, в наше время расплодились и так называемые психовирусы, и информационные вирусы – это так называемые фейковые сообщения, где правда с полуправдой смешаны. У них задача – посеять тревогу и панику, вызвать какие-то сомнения и смятения в нашем обществе. Шамиль Валеев, первый заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан