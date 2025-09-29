«Между нами»: 35-й Аксаковский праздник в Башкирии

«Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и, конечно, «Аленький цветочек». Сергей Тимофеевич Аксаков оставил мощный и яркий след не только в русской литературе, но истории башкирского края и Уфимской губернии. И мы эту память благодарно и бережно храним, чему ярким подтверждением стали Аксаковские дни. Ежегодный международный масштабный праздник проходит в разных городах и районах Башкирии – от Уфы до Белебея, и главный его смысл – сохранять любовь к великому и могучему, настоящим мастером которого был сам Аксаков.