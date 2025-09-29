В Хайбуллинском районе открылась новая мечеть

Мечеть «Уилдан» в Хайбуллинском районе открыла свои двери для верующих мусульман. Этого события жители деревни Бузавлык ждали с нетерпением. Строительство храма началось в апреле 2022 года.

Верующие накрыли стол, провели приветственный намаз и почтили память участников специальной военной операции. За активное участие и личный вклад в строительство были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. А самой мечети подарили звуковое оборудование. В ближайшее время планируется решить вопрос газификации храма.