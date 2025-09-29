Фильм «Оберег» из Башкирии вошел в число победителей кинофестиваля «Туйвеж»

Башкирский фильм «Оберег» вошел в число победителей кинофестиваля «Туйвеж», проходившего в Республике Коми. На нем были представлены кинокартины более чем из 12 регионов России. «Оберег» получил приз «Лучший фильм к Году защитника Отечества».

В сюжете рассказывается о женщине, которая не хочет отпускать единственного внука на службу. Чтобы остановить, она отнимает его фамильный оберег. Очень скоро героиня понимает свою ошибку и пытается передать талисман с гуманитарной помощью. Съемки фильма проходили прошлым летом в Ишимбайском районе.