В Башкирии сократилось число коррупционных преступлений

В Международный день борьбы с коррупцией прокуратура Башкирии отчиталась, что число преступлений в данной сфере за год сократилось на треть. Данные проанализировали в ИА «Башинформ».
В текущем году прокуроры выявили более 3,5 тыс. нарушений закона, в прошлом году – более 5 тысяч нарушений закона. Количество укрытий сведений о доходах, имуществе и банковских счетах сократилось с 1300 до 1100, а количество выявленных коррупционных преступлений сократилось более чем на 100 случаев. Это свидетельствует о том, что противодействие коррупции в республике остается в фокусе постоянного внимания.
Сокращение количества коррупционеров – редкий тренд. В других регионах количество коррупционеров, напротив, растет.