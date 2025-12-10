В Башкирии сократилось число коррупционных преступлений

В текущем году прокуроры выявили более 3,5 тыс. нарушений закона, в прошлом году – более 5 тысяч нарушений закона. Количество укрытий сведений о доходах, имуществе и банковских счетах сократилось с 1300 до 1100, а количество выявленных коррупционных преступлений сократилось более чем на 100 случаев. Это свидетельствует о том, что противодействие коррупции в республике остается в фокусе постоянного внимания.