В Башкирии водитель насмерть сбил медведя

В Минэкологии напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, когда дикие животные становятся более активными. В случае ДТП важно сообщить в Госавтоинспекцию, поскольку отсутствие полиса ОСАГО обязывает водителя самостоятельно покрывать ущерб. Также строго запрещено близко подходить к пострадавшим животным и покидать место аварии, так как это может повлечь за собой юридические последствия, включая лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.