В Башкирии водитель насмерть сбил медведя

На трассе Мраково – Мурадымово, рядом с селом Сатлыки Кугарчинского района, водитель автомобиля «Шевроле Нива» насмерть сбил медведя и покинул место происшествия. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
Специалисты ведомства прибыли на место ДТП для оценки ущерба, который составил 60 тысяч рублей. Туша медведя была утилизирована. Предполагается, что лесной житель вышел к дороге полакомиться подсолнухами.
В Минэкологии напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, когда дикие животные становятся более активными. В случае ДТП важно сообщить в Госавтоинспекцию, поскольку отсутствие полиса ОСАГО обязывает водителя самостоятельно покрывать ущерб. Также строго запрещено близко подходить к пострадавшим животным и покидать место аварии, так как это может повлечь за собой юридические последствия, включая лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.
Фото: ТГ-канал Mash Batash.