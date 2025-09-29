Синоптики Башкирии предупреждают о заморозках до -9°C

По данным Башгидромета, завтра, 30 сентября, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4, -9°C. Днем температура воздуха составит от +6 до +11°C.

На автодорогах ночью и утром местами туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.