Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Башкирии

Завтра, 4 февраля на территории республики ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью пройдет снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный, переходящий в северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит -5, -10°C, в течение дня ожидается похолодание до -15, -20°C. На северо-западе республики уже с ночи установится морозная погода -15, -20°C.