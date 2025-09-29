В Уфе молодые ученые создают цифровую модель башкирской юрты

Молодые ученые республики разрабатывают цифровую модель башкирской юрты. Свой IT-продукт студенты и преподаватели Уфимского нефтяного университета готовят для музея археологии и этнографии. Именно там сейчас находится оригинал юрты, на основе которой создается цифровой проект.

Учитывая историческую ценность экспоната, обычных посетителей внутрь не пускают. Цифровая юрта позволит посетителям увидеть, как было раньше устроено изнутри летнее жилище башкир.