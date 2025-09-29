В Уфе состоялась отправка бойцов в зону СВО

В Башкортостане они пребывали в течение двух недель. За это время бойцы навестили коллег, с которыми трудились еще до мобилизации, и старались как можно больше времени провести с родными. Некоторые работали и во время краткосрочного отпуска.
Военнослужащих проводили родные и близкие, а также заместитель главы администрации Советского района Султан Бадыков и военный комиссар Октябрьского и Советского районов Уфы Вадим Виноградов. Они пожелали им счастливого пути и заверили, что семьи мобилизованных находятся под надёжной защитой и республика всегда готова помочь им.