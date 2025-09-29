В Башкирии прошёл «Катык-байрам»

Мероприятие, ставшее визитной карточкой Чишминского района. В райцентре состоялся «Катык-байрам». Его посвятили подвигу местных жительниц, которые в военные и послевоенные годы, несмотря на трудности, возили в полных ведрах молоко в соседнюю Уфу.