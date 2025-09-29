Банк «Уралсиб» запустил новый спортивно-оздоровительный проект в Уфе

Мы понимаем, что важно не только благоустраивать «Уфимское ожерелье», но и делать его более интерактивным. Такой пункт проката зимнего и летнего формата позволяет жителям не только гулять, созерцать красоту нашей столицы, но и заниматься спортом.

Ильдар Имамов, заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации г. Уфы