Банк «Уралсиб» запустил новый спортивно-оздоровительный проект в Уфе

Пять пунктов проката спортивного инвентаря открылись на маршрутах «Уфимского ожерелья» — на набережной реки Белой, в парке имени Лесоводов, «Жемчужине Авроры», у Горсовета и «Висячего камня».
В Уфе стартовал новый спортивно-оздоровительный проект при поддержке банка «Уралсиб». На маршрутах «Уфимского ожерелья» появились пункты проката спортинвентаря.
Летом велосипеды, ролики и снаряжения для скандинавской ходьбы, а зимой — коньки и лыжи. По картам «Уралсиба» предусмотрена скидка 25%.
Проект запущен с целью развития спорта и активного отдыха в республике. К следующему лету банк планирует открыть ещё три точки проката и расширить ассортимент спортивного инвентаря.