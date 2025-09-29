Банк «Уралсиб» запустил новый спортивно-оздоровительный проект в Уфе

Пять пунктов проката спортивного инвентаря открылись на маршрутах «Уфимского ожерелья» — на набережной реки Белой, в парке имени Лесоводов, «Жемчужине Авроры», у Горсовета и «Висячего камня».

В Уфе стартовал новый спортивно-оздоровительный проект при поддержке банка «Уралсиб». На маршрутах «Уфимского ожерелья» появились пункты проката спортинвентаря.

Мы понимаем, что важно не только благоустраивать «Уфимское ожерелье», но и делать его более интерактивным. Такой пункт проката зимнего и летнего формата позволяет жителям не только гулять, созерцать красоту нашей столицы, но и заниматься спортом.

Ильдар Имамов, заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации г. Уфы
Фото №1 - Банк «Уралсиб» запустил новый спортивно-оздоровительный проект в Уфе

Летом велосипеды, ролики и снаряжения для скандинавской ходьбы, а зимой — коньки и лыжи. По картам «Уралсиба» предусмотрена скидка 25%.

Мы стараемся принимать активное участие в различных мероприятиях Уфы, других городов республики. Стараемся поддерживать социальные проекты, культурные, ну и, безусловно, спортивные оздоровительные проекты, как «Уфимское ожерелье».

Марат Мамлеев, исполнительный директор, руководитель макрорегиона Поволжья банка «Уралсиб»

Проект запущен с целью развития спорта и активного отдыха в республике. К следующему лету банк планирует открыть ещё три точки проката и расширить ассортимент спортивного инвентаря.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии