Российские паралимпийцы вновь смогут выступать под национальным флагом

Российские паралимпийцы вновь смогут выступать на международной арене под национальным флагом и с гимном. Спустя годы ограничений россияне будут представлены полноценной национальной командой в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба. Тем временем башкирские паралимпийцы уверенно выступают на чемпионатах мира по легкой атлетике и по плаванию, которые проходят в Нью-Дели и в Сингапуре.

Уже сейчас башкирские атлеты в предвкушении. Они вновь станут частью спортивной паралимпийской семьи. И хотя на чемпионате мира в Нью-Дели Анна Кулинич-Сорокина и остальные легкоатлеты из России выступают только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, они не скрывают своей радости от новости об их восстановлении в правах на международной арене. Судьбу российских паралимпийцев решали голосованием на генассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле.

Теперь наши спортсмены снова смогут выступать под национальным флагом и с гимном на играх и других соревнованиях. Ранее они пропустили Паралимпиаду-2016-го и в 2022 году. В Пхенчхане и в Токио выступали в нейтральном статусе. А в Париж допустили представителей лишь пяти видов спорта из нашей страны.

У республики богатые традиции в паралимпийском движении. Башкортостан всегда задавал тон в легкой атлетике, плавании, фехтовании, а с недавнего времени появились успехи и в настольном теннисе. В регионе уделяется большое внимание развитию спорта и комфортных условий для тренировок атлетов, выстроена работа по подготовке спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам.

Важно отметить, что Международный паралимпийский и олимпийский комитеты — это две разные организации, а потому статус российских спортсменов в олимпийском движении пока не изменился. Тем временем представители Башкортостана ставят рекорды на чемпионатах мира.

Так, в копилке нашей республики пять медалей на соревнованиях по плаванию. Виталий Цыбрюк из Стерлитамака завоевал два серебра на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.