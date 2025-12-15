Жители Башкирии активно переходят в национальный мессенджер МАХ

Национальный мессенджер МАХ набирает популярность в стране. По данным пресс-службы платформы, количество зарегистрированных пользователей перевалило за 55 миллионов. Пользоваться им начали представители разных возрастов. При этом часть людей пока не спешит переходить на новую платформу. Мы узнали мнения и пользователей, и экспертов.

Видеозвонок родным, чтобы не только слышать, но и видеть друг друга. Именно так предпочитает общаться пенсионерка Клара Муртазина, если встретиться вживую не получается. С недавних пор начала пользоваться новым мессенджером. Приложение успели оценить люди старшего поколения и уже активно переходят на общение на новой платформе.

Мессенджер МАХ появился в этом году. По данным пресс-службы платформы, количество пользователей перевалило за 55 млн. Наша съемочная группа спросила жителей Уфы, установлен ли мессенджер на их смартфонах и что они знают о приложении.

Мессенджер интегрирован с Госуслугами, отмечают эксперты, а значит, имеет особую техническую защиту. Часть владельцев смартфонов выражают мнение, что через мессенджер будет идти слежка за людьми и собираться информация о хозяине устройства.

Кто-то использует VPN-приложения для выхода в Интернет. Однако специалисты отмечают, что такие программы небезопасны и разработчики VPN могут собирать данные о пользователях. К слову, с 1 декабря вступил в силу закон о запрете распространения информации об использовании и настройке VPN.