В Уфе прошёл обучающий семинар по подготовке грантовых заявок

Поддержка инициатив. Фонд содействия гражданскому обществу главы республики провел в Уфе обучающий семинар по подготовке грантовых заявок для потенциальных участников. Эксперты рассказали об особенностях таких конкурсов, требованиях к некоммерческим организациям и подготовке бюджета проекта.
Участники также узнали об основах социального проектирования. Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Подобные семинары проводятся перед каждым грантовым конкурсом – 3-4 раза в год.
Среди участников – представители некоммерческих организаций, желающие податься на грантовый конкурс. Их работа связана с детьми, пожилыми, подростковыми сообществами и людьми с ограниченными возможностями. Грантовая деятельность – социальная инициатива, которая находит поддержку и активно реализуется в республике.