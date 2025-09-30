В Уфе прошёл обучающий семинар по подготовке грантовых заявок

Поддержка инициатив. Фонд содействия гражданскому обществу главы республики провел в Уфе обучающий семинар по подготовке грантовых заявок для потенциальных участников. Эксперты рассказали об особенностях таких конкурсов, требованиях к некоммерческим организациям и подготовке бюджета проекта.

Участники также узнали об основах социального проектирования. Встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Подобные семинары проводятся перед каждым грантовым конкурсом – 3-4 раза в год.