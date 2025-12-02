В Уфе пройдёт обучающий курс по робот-ассистированной хирургии

В БГМУ запустили первый в России специализированный обучающий курс для операционных медсестёр. Четыре дня практикующие сотрудники ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Владивостока будут перенимать опыт башкирских медиков в робот-ассистированной хирургии.
На сегодняшний день такие специалисты – элита среди медсестер. Следует соблюдать особые меры технического обслуживания и регламента, чтобы оборудование работало долго и эффективно.
Курс пройдёт на трех площадках. В роботизированной операционной клинике БГМУ, где делали саму операцию, в Межвузовском студенческом кампусе – там рассмотрят вопросы стерилизации медизделий и обработки эндоскопического оборудования, а в Аккредитационно-симуляционном центре БГМУ обучат медсестёр базовой реанимации и симуляционным технологиям.