В Уфе пройдёт обучающий курс по робот-ассистированной хирургии

В БГМУ запустили первый в России специализированный обучающий курс для операционных медсестёр. Четыре дня практикующие сотрудники ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Владивостока будут перенимать опыт башкирских медиков в робот-ассистированной хирургии.

На сегодняшний день такие специалисты – элита среди медсестер. Следует соблюдать особые меры технического обслуживания и регламента, чтобы оборудование работало долго и эффективно.